Пристав покончил с собой во время заседания суда в Москве

Судебный пристав покончил с собой прямо во время заседания Хорошёвского суда Москвы. Об этом пишет «112».

На текущий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Как уточняет Life Shot, молодой человек зашёл в туалет суда и там свёл счёты с жизнью. Он был младшим судебным приставом по обеспечению установленного порядка деятельности судов.

В свою очередь Mash добавляет, что юноша работал по специальности на протяжении трёх лет и имел хорошие рекомендации. К месту инцидента уже прибыли родственники погибшего.

Также добавляется, что в миру судебный пристав любил играть на пианино и обладал хорошим чувством юмора. Молодой человек любил творчество группы «Каспийский груз» и нередко цитировал фильм «Джокер».

Ранее сообщалось, что покончивший с собой мэр Коломны Денис Лебедев не оставил предсмертную записку. Предполагается, что он свёл счёты с жизнью из-за семейных проблем.