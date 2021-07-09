Пристав покончил с собой во время заседания суда в Москве

Судебный пристав покончил с собой прямо во время заседания Хорошёвского суда Москвы. Об этом пишет «112».
На текущий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Как
В свою очередь Mash добавляет, что юноша работал по специальности на протяжении трёх лет и имел хорошие рекомендации. К месту инцидента уже прибыли родственники погибшего.
Также добавляется, что в миру судебный пристав
Ранее сообщалось, что покончивший с собой мэр Коломны Денис Лебедев не оставил предсмертную записку. Предполагается, что он свёл счёты с жизнью из-за семейных проблем.