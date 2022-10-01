При взрыве в Подмосковье пострадали пять человек В Коломне в девятиэтажке прогремел взрыв, пострадали пять человек

Фото: 50.mchs.gov

Взрыв газо-воздушной смеси в квартире в городском округе Коломна

В ночь на 1 октября в подмосковной Коломне в одном из девятиэтажных домов прогремел взрыв, в результате которого пострадали пять человек, передает РЕН ТВ. Инцидент произошел в доме на улице Кирова, на третьем этаже. От взрыва в одной из квартир обрушилась межкомнатная стена.

В распоряжении журналистов оказался перечень пострадавших. Отмечается, что Артем М. (33 года) был госпитализирован, он пребывает в тяжелом состоянии. Вадим Х. (46 лет) находится в среднем состоянии, его также доставили в больницу. В свою очередь, состояние Максима С. (28 лет), Надежды П. (73 года) и Валентины К. (85 лет) тоже оценивается как среднее.

К настоящему моменту причина взрыва неизвестна. Телеканал передает, что многоквартирный дом не оборудован газом.

Ранее два человека пострадали в результате разгерметизации газового баллона, произошедшей в автосервисе в Нальчике. Они были госпитализированы. Инцидент произошел 26 сентября около 21:20 в автосервисе на улице Кадырова.

В июне взрыв газа произошёл в жилом доме в подмосковных Мытищах. В результате один человек погиб и ещё два пострадали. На кадрах с места происшествия видно, что взрыв произошёл на третьем этаже пятиэтажного дома. В трех окнах выбило рамы, стена до самой крыши была покрыта копотью.