При взрыве в гостинице в Геленджике пострадали пять человек

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Пять человек пострадали в результате взрыва в гостинице «Азария» в Геленджике. Спасатели извлекают людей из-под завалов. Об этом сообщает Telegram-канал «ФедералПресс».

Предполагается, что взрыв произошёл в магазине, расположенном на первом этаже здания. Его причиной могла стать утечка газа. По предварительным данным, один человек погиб.

На опубликованных Telegram-каналом кадрах видны разбросанные обломки, разбитые и перевёрнутые автомобили, один из которых горит.

На место происшествия прибыл глава Геленджика Алексей Богодистов.

Ранее сообщалось, что один человек пострадал в результате взрыва в жилом доме в Приморье. Пострадавший госпитализирован.

В Нижнем Новгороде произошёл хлопок газа, разрушивший межэтажные перекрытия в жилом доме. Три человека пострадали и были отправлены в больницу. Из дома эвакуировали около 30 жильцов.