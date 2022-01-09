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При пожаре в Нью-Йорке пострадали более 50 человек

При пожаре в жилом доме в Бронксе пострадали 54 человека
22:44, 09 января 2022
При пожаре в Нью-Йорке пострадали более 50 человек Фото: freeimages.com
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В Нью-Йорке в результате пожара пострадали 54 человека. Об этом сообщил телеканал NY1 со ссылкой на информацию пожарных.

Инцидент произошёл в одном из районов города — Бронксе. Пламя возникло в жилом доме на третьем этаже и вскоре распространилось до 19-го.

Представители пожарного управления сообщают, что 54 человека пострадали. Более 30 из них направили в больницы с серьёзными повреждениями, — сообщил телеканал.

В свою очередь пожарное управление сообщило, что на месте происшествия по адресу: 333 East 181 Street произошло возгорание, на месте происшествия работают около 20 служащих пожарной охраны. Пострадал 31 человек.

Ранее стало известно о том, что два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Пензе.

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