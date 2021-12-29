Президент торгово-промышленной палаты Воронежской области погиб в ДТП

Президент Торгово-промышленной палаты Воронежской области Юрий Гончаров погиб в результате ДТП под Воронежем в среду, 29 декабря, сообщил губернатор области Александр Гусев. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего. Гончарову было 58 лет.

Потрясены сообщением о трагической гибели Юрия Фёдоровича. Ушёл из жизни талантливый организатор, общественный деятель, оптимист, человек чести. Он обладал уникальной способностью собирать вокруг себя единомышленников, — сказал губернатор.

Он отметил вклад Гончарова в развитие региональной экономики, создание эффективной структуры поддержки бизнеса и помощь в реализации инициатив воронежского бизнеса в России и за её пределами.

Авария, в которой столкнулись три автомобиля — Ford Focus, Toyota Camry и LADA Largus, произошла на территории Новоусманского района. В результате аварии погиб один человек, ещё четверо, включая сына погибшего, который находился на заднем сидении автомобиля, были госпитализированы с различными травмами.

Ранее на трассе в Башкирии из-за сильной метели произошла авария с участием 22 автомобилей. В ней получили травмы по меньшей мере пять человек, один скончался. В результате аварии движение по автодороге было ограничено в связи с оказанием помощи на месте происшествия. Позже, в тот же день, на той же трассе Уфа — Оренбург столкнулись 11 машин.