Фото: Bai Xuefei/Xinhua/Global Look Press

Более полумиллиарда животных и растений погибают в результате бушующих в Австралии лесных пожаров. 

Австралийские чиновники предупреждают, что худшее — ещё впереди, ситуация может усугубиться, пишет в Twitter издание The Independent.

Уточняется, что в результате разгула стихии погибли 17 человек. Огонь уничтожил более тысячи домов.

Ранее NEWS.ru писал, что масштабная эвакуация началась на юго-востоке Австралии из-за лесных пожаров. Несколько тысяч туристов были вынуждены покинуть места отдыха. Пожарная служба штата Новый Уэльс предупредила о чрезвычайно высокой пожарной опасности, которая ожидается 4 января. Зона эвакуации простирается на 250 км вдоль береговой линии.

Туристы и жители населённых пунктов, где идут пожары, массово покидают закрытую зону, в некоторых городах возник дефицит топлива, продовольствия и воды. Люди стоят в очередях в супермаркетах и на автозаправках более пяти часов. Отключены от электричества порядка 50 тыс. жилых домов. Зафиксированы 110 тыс. очагов возгорания, из которых 50 не локализованы. С огнём борются более 2 тыс. пожарных, привлечена армия.

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