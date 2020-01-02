Ранее NEWS.ru писал, что масштабная эвакуация началась на юго-востоке Австралии из-за лесных пожаров. Несколько тысяч туристов были вынуждены покинуть места отдыха. Пожарная служба штата Новый Уэльс предупредила о чрезвычайно высокой пожарной опасности, которая ожидается 4 января. Зона эвакуации простирается на 250 км вдоль береговой линии.
Туристы и жители населённых пунктов, где идут пожары, массово покидают закрытую зону, в некоторых городах возник дефицит топлива, продовольствия и воды. Люди стоят в очередях в супермаркетах и на автозаправках более пяти часов. Отключены от электричества порядка 50 тыс. жилых домов. Зафиксированы 110 тыс. очагов возгорания, из которых 50 не локализованы. С огнём борются более 2 тыс. пожарных, привлечена армия.