https://static.news.ru/photo/d510c788-2d51-11ea-9f39-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bai Xuefei/Xinhua/Global Look Press

Более полумиллиарда животных и растений погибают в результате бушующих в Австралии лесных пожаров.

Австралийские чиновники предупреждают, что худшее — ещё впереди, ситуация может усугубиться, пишет в Twitter издание The Independent.

Уточняется, что в результате разгула стихии погибли 17 человек. Огонь уничтожил более тысячи домов.

More than half a billion animals and plants die in fires as Australian officials warn the worst is yet to come pic.twitter.com/QyuLIq6fxY — The Independent (@Independent) 2 января 2020 г.

Ранее NEWS.ru писал, что масштабная эвакуация началась на юго-востоке Австралии из-за лесных пожаров. Несколько тысяч туристов были вынуждены покинуть места отдыха. Пожарная служба штата Новый Уэльс предупредила о чрезвычайно высокой пожарной опасности, которая ожидается 4 января. Зона эвакуации простирается на 250 км вдоль береговой линии.

Туристы и жители населённых пунктов, где идут пожары, массово покидают закрытую зону, в некоторых городах возник дефицит топлива, продовольствия и воды. Люди стоят в очередях в супермаркетах и на автозаправках более пяти часов. Отключены от электричества порядка 50 тыс. жилых домов. Зафиксированы 110 тыс. очагов возгорания, из которых 50 не локализованы. С огнём борются более 2 тыс. пожарных, привлечена армия.