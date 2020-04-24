Пожарные потушили возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Перми

https://static.news.ru/photo/cec29d8e-8643-11ea-96b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пермь «ВКонтакте»/vk.com

Небольшой пожар произошёл днём 24 апреля на территории завода «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» в Перми.

При подготовке ёмкости некондиции к проведению ремонтных работ на одной из установок произошло незначительное возгорание, которое оперативно ликвидировано. Пострадавших нет, — сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.

Там уточнили, что экологическая обстановка соответствует всем необходимым нормам. Установка, где случилось возгорание, находится в штатном технологическом режиме.

В региональном управлении МЧС добавили, что в тушении пожара участвовали более 40 человек и 17 единиц техники.

Ранее NEWS.ru писал, что спасатели ликвидировали пожар в районе продуктовой базы во Владивостоке. В результате возгорания никто не пострадал.