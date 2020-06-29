Пожарные локализовали возгорание в доме на улице Проходчиков в Москве

https://static.news.ru/photo/3555178e-b9fc-11ea-bbb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар в пятиэтажном жилом доме на северо-востоке столицы по улице Проходчиков локализован на площади 150 кв. м, сообщил информированный источник.

Согласно предварительным данным, на третьем этаже здания могла взорваться газовоздушная смесь. В результате взрыва повреждены межквартирная перегородка и остекление двух квартир.

На третьем этаже произошёл пожар, горят четыре квартиры, — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

В настоящее время пожарные эвакуируют жильцов. Также известно о четырёх пострадавших, которых в настоящее время осматривают врачи. Всего спасено шесть человек, передаёт «Интерфакс».

Как писал, NEWS.ru, 29 июня в доме на улице Проходчиков произошёл взрыв. Согласно сведениям ТАСС, взрыв произошёл после пожара. Источник агентства в экстренных службах уточнил, что инцидент произошёл в доме 3. Очевидцам удалось снять на видео момент взрыва в жилом доме на улице Проходчиков в Москве. По информации СМИ, здание газифицировано.

Также внутри горящего дома могут находиться люди. На месте происшествия работают экстренные службы. По предварительным данным, в здании до сих пор находится женщина и просит о помощи.