Задержание члена сборной России по боксу Георгия Кушиташвили, сломавшего нос росгвардейцу в центре Москвы, попало на видео. Кадры
На ролике видно, как Кушиташвили и его приятеля Овика Оганисяна выводят из подъезда дома на Фрунзенской набережной. По предварительным данным, молодые люди искали там закладку.
Инцидент произошёл ночью 2 февраля. В ходе потасовки Кушиташвили резко ударил одного из сотрудников Росгвардии и сломал ему нос. Пострадавшего госпитализировали. По факту происшествия полиция начала проверку. 24-летний Георгий Кушиташвили входит в состав сборной России, является чемпионом 2018 года в весовой категории до 81 кг, отмечает NEWS.ru.
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