https://static.news.ru/photo/2e0ac396-4596-11ea-b5b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Задержание члена сборной России по боксу Георгия Кушиташвили, сломавшего нос росгвардейцу в центре Москвы, попало на видео. Кадры опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На ролике видно, как Кушиташвили и его приятеля Овика Оганисяна выводят из подъезда дома на Фрунзенской набережной. По предварительным данным, молодые люди искали там закладку.

Инцидент произошёл ночью 2 февраля. В ходе потасовки Кушиташвили резко ударил одного из сотрудников Росгвардии и сломал ему нос. Пострадавшего госпитализировали. По факту происшествия полиция начала проверку. 24-летний Георгий Кушиташвили входит в состав сборной России, является чемпионом 2018 года в весовой категории до 81 кг, отмечает NEWS.ru.