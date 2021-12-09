Появилось видео хищения 23 млн рублей кассиром банка в Ачинске

МВД опубликовало видео с камеры наблюдения, показывающее как сотрудница банка в городе Ачинск Красноярского края похитила почти 23 млн рублей. После этого женщина скрылась. Сейчас Анну Григорьеву разыскивает полиция и служба безопасности банка. Ранее её коллеги предположили, что она не могла украсть деньги. Однако, видео, размещённое на сайте Главного управления МВД РФ по региону, доказывает обратное.
Видно, что женщина ходит по кабинету, собирая пустые коробки, а затем вытаскивает из сейфа несколько коробок, прикрывая пустой ту, что набита деньгами.
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Baza сообщала, что Григорьева работала кассиром в «Альфа-банке».
По данным источника Telegram-канала Shot, у её супруга
При этом коллеги Григорьевой ничего необычно за ней не замечали и характеризуют её как ответственного сотрудника. А некоторые и вовсе не верят в то, что она смогла украсть деньги.
Сейчас кассиршу разыскивает полиция. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).