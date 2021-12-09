Появилось видео хищения 23 млн рублей кассиром банка в Ачинске

МВД опубликовало видео с камеры наблюдения, показывающее как сотрудница банка в городе Ачинск Красноярского края похитила почти 23 млн рублей. После этого женщина скрылась. Сейчас Анну Григорьеву разыскивает полиция и служба безопасности банка. Ранее её коллеги предположили, что она не могла украсть деньги. Однако, видео, размещённое на сайте Главного управления МВД РФ по региону, доказывает обратное.

Видно, что женщина ходит по кабинету, собирая пустые коробки, а затем вытаскивает из сейфа несколько коробок, прикрывая пустой ту, что набита деньгами.

По данным полиции, всего было похищено 15 млн рублей, $49,5 тысяч и €49,2 тысяч.

Baza сообщала, что Григорьева работала кассиром в «Альфа-банке».

По данным источника Telegram-канала Shot, у её супруга были долги почти на 800 тысяч рублей, и его часто видели в букмекерской конторе. При этом он рассказал полиции об изменении в поведении женщины в последнее время — якобы она начала постоянно задёргивать дома шторы и стала выпивать. Кроме того, сообщается , что перед пропажей она пыталась покончить жизнь самоубийством и написала предсмертную записку. В ней кассирша признаётся, что уже три года ей кто-то угрожает и заставляет «так делать».

При этом коллеги Григорьевой ничего необычно за ней не замечали и характеризуют её как ответственного сотрудника. А некоторые и вовсе не верят в то, что она смогла украсть деньги.

Сейчас кассиршу разыскивает полиция. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).