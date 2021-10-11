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Появились подробности убийства школьника в Махачкале

12:33, 11 октября 2021
Появились подробности убийства школьника в Махачкале Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Школьник, напавший с ножом на сверстника в лицее № 51 в Махачкале, изначально недолюбливал одноклассника. Выяснилось, что 15-летние юноши давно конфликтовали, между ними часто случались драки, пишет Telegram-канал «112».

В день происшествия случилась очередная размолвка. В какой-то момент один из подростков выхватил нож и ударил им другого. Прибывшие на место медики пытались спасти жизнь пострадавшему, однако ранение оказалось смертельным.

Напавший школьник утверждает, что не собирался убивать одноклассника. По его словам, всё вышло случайно и погибший сам напоролся на лезвие.

По данному факту уже возбуждено уголовное дело. Подозреваемого допрашивают. Согласно утверждениям очевидцев, нападавший с начала года приходил в школу с охотничьим ножом. Почему этот факт ни у кого не вызвал вопросов раньше, не уточняется.

Ранее в Челябинской области следственные органы предъявили обвинение в покушении на убийство 15-летней школьнице, ударившей ножом свою ровесницу.

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