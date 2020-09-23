Появились подробности гибели дочери актёра Конкина в Москве

https://static.news.ru/photo/1a95c752-fe46-11ea-8743-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дочь советского и российского актёра Владимира Конкина при странных обстоятельствах погибла в Москве. 32-летняя София ушла поплавать в бассейн, однако домой она не вернулась, а попала в реанимацию, где впоследствии умерла.

По данным Пятого канала, девушку экстренно госпитализировали в Боткинскую больницу прямо из фитнес-клуба поздно ночью. Врачи делали всё возможное, однако спасти её жизнь не удалось. По предварительным данным, она умерла из-за отказа почек в результате утопления в пресной воде.

О том, что случилось, родственники узнали 23 сентября, когда им поступил звонок из больницы. Близкие сомневаются в обстоятельствах гибели девушки. Они считают, что она не могла утонуть, поскольку занималась плаванием.

Актёру Владимиру Конкину сейчас 69 лет. Он известен по фильмам «Как закалялась сталь» и «Место встречи изменить нельзя».

Ранее, как писал NEWS.ru, оперный певец Вячеслав Войнаровский скончался 23 сентября на 75-м году жизни. Трагическое известие подтвердили в пресс-службе Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Певец умер в собственном доме. Причины смерти пока неизвестны, но со слов сына музыканта, это не коронавирус.