Появились кадры поисковой операции упавшего Ан-24

Место падения самолета Ан-24 попало на видео, сообщает Telegram-канал Mash. Судя по кадрам, снятым с борта поискового вертолета, на месте крушения идет дым. Также на видео запечатлены обломки фюзеляжа.

С воздуха спасателям не удалось обнаружить выживших. Однако сохраняется минимальная вероятность, что пешие поисковые группы смогут найти кого-то живым среди обломков.

Воздушное судно выполняло регулярный рейс по маршруту Хабаровск-Благовещенск-Тында с 43 пассажирами и 6 членами экипажа на борту, включая детей. Предварительно установлено, что самолет принадлежал авиакомпании «Ангара», представители которой заявили об отсутствии информации о происшествии.

Сообщалось, что все находившиеся на борту люди погибли. На месте катастрофы возник пожар, препятствующий посадке спасательного вертолета.

В аэропорту Тынды сообщили, что самолет внезапно исчез с радаров во время захода на посадку в условиях плохой видимости — при дожде и сильной облачности. При этом экипаж не подавал сигналов о нештатной ситуации. Диспетчерские службы предпринимали безуспешные попытки установить связь с воздушным судном.