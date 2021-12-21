Появились кадры момента ДТП на ТТК в Москве

Дептранс Москвы опубликовал видео момента аварии на Третьем транспортном кольце в Москве. На них видно, как минивэн на большой скорости врезается в ряд медленно движущихся автомобилей. Сообщается, что сейчас для проезда свободны две полосы из пяти. По информации ведомства, на внешней стороне ТТК перед развязкой с Кутузовским проспектом столкнулись девять автомобилей, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее также появилось видео с виновником данного ДТП. По предварительным данным, водитель минивэна Ford Explorer Павел С. находился в состоянии наркотического опьянения. Его забрали для прохождения медосвидетельствования.

Известно, что 34-летний мужчина является сыном московского бизнесмена Константина С., на которого и оформлен минивэн. На Константина С. зарегистрированы три компании: ООО «Тренд» (торговля бытовыми товарами), ООО Duck&Dog (мебельная фурнитура и комплектующие) и ООО «Центр Kaiser» (ремонт бытовой техники), уточняет Telegram-канал Shot.

ДТП на ТТК в Москве произошло 21 декабря. В аварии, по последним данным, пострадал один человек.