В деле сестёр Хачатурян снова неожиданный поворот. 25 декабря в СМИ со ссылкой на источники в Генпрокуратуре появились сообщения о том, что надзорное ведомство не утвердило обвинительное заключение по делу девушек. По какой причине было принято такое решение, пока неизвестно. Помимо этого, появилась информация, что с сестёр снимут электронный браслет, так как мера пресечения в виде запрета определённых действий продлеваться им не будет. Мы решили выяснить, как на это отреагировали родственники убитого Михаила Хачатуряна.

Вчера, 26 декабря, стало известно о том, что обвинительное заключение не утверждено из-за допущенных во время следствия нарушений. По некоторой информации, это некие «технические» нарушения, а также ошибки в квалификации действий девушек. СК не согласился с этим решением и уже обжаловал его у генпрокурора Юрия Чайки. Последний ещё не высказал своего мнения.

Кроме того, адвокаты сестёр сообщили о том, что мера пресечения в виде запрета определённых действий им продлеваться не будет, её действие заканчивается 28 декабря.

Сейчас дело находится не у следователя. Могу сказать точно, что ходатайствовать о продлении меры пресечения никто не будет, она заканчивается 28 декабря. Ярослав Пакулин адвокат адвокат

NEWS.ru

Адвокат пояснил, что девушки теперь смогут покидать дом, в том числе в ночное время — ранее мера пресечения им это не позволяла. Соответственно, с них будут сняты и электронные браслеты, отслеживавшие их местоположение. Однако остальные запреты — на общение друг с другом и прессой, пользование Интернетом и телефоном — остаются, так как не нуждаются в продлении.

Племянник Михаила Хачатурян Арсен в разговоре с NEWS.ru заявил, что непродление ограничительных мер никак не отразится на жизни девочек. По его словам, они и раньше неоднократно нарушали наложенные судом запреты.

На них были надеты браслеты, и следователи могли отслеживать их местоположение и знали, что они нарушали запрет не выходить в ночное время из дома. Мы не один раз обращали внимание следователей на это, но нам было сказано, что меры будут приняты только в том случае, если девушки захотят покинуть страну, остальное — мелочи, — утверждает он.

Арсен также рассказал, что его знакомые несколько раз видели Ангелину и Крестину вместе, несмотря на то, что судом им установлен запрет на общение друг с другом.

Ангелина и Крестина живут по соседству, через подъезд. Соседи подтвердили, что видели их вместе, — сделал вывод Арсен.

Насчёт сведений о том, что прокуратура не утвердила обвинительное заключение, молодой человек не стал давать свою оценку. Он сказал, что в целом отправка на доследование — это неплохо, однако непонятно, на какую статью надзорное ведомство просит переквалифицировать обвинение. Кроме того, он напомнил, что официального подтверждения этой информации пока так и нет.

Адвокат потерпевшей стороны Георгий Чугуашвили подтвердил слова Арсена. Он говорит, что мера пресечения не мешала девушкам общаться и видеться в любое время суток.

Сергей Булкин/NEWS.ru

У одной из девушек был день рождения, так они так его отмечали, что соседи вызвали наряд. Это было зафиксировано. Следственный комитет об этом знал. Георгий Чугуашвили адвокат адвокат

Также Чугуашвили предполагает, что если Следственный комитет обжаловал решение Генпрокуратуры не утверждать обвинительное заключение, значит противоречия возникли по сути предъявленного обвинения, а не по формальным причинам в виде непоставленных подписи и печати. Такие процессуальные замечания следователи обычно просто исправляют и вновь направляют в надзорный орган.

В свою очередь, адвокат Ангелины Хачатурян Алексей Паршин называет слова потерпевшей стороны выдумками. Он говорит, что они действительно неоднократно жаловались на якобы нарушение меры пресечения, и неоднократно по их жалобам проводилась проверка следственными органами и управлением ФСИН.

Ни один из этих фактов не подтвердился. Я видел рапорты и отчёты управления о том, что нет нарушений. Алексей Паршин адвокат адвокат

Напомним, в июле 2018 года в Москве ножом в сердце был убит Михаил Хачатурян. Преступление совершили его собственные дочери — Крестина, Ангелина и Мария. Они сами вызвали полицию и позже признались в убийстве. Однако девушки заявили, что на протяжении многих лет отец издевался над ними, в том числе прибегал к сексуальному насилию.

Сёстрам Хачатурян инкриминируется пункт «ж» части 2 статьи 105 УК (убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору), по ней им грозит от 8 до 20 лет лишения свободы. Это самая жёсткая квалификация преступления, которую могли выбрать следователи.