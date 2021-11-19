Пострадавшая в пожаре певица Марина Хлебникова впала в кому

Певица Марина Хлебникова на данный момент находится в состоянии комы, медики подключили её к аппарату ИВЛ, так как самостоятельно дышать она не может. Состояние её здоровья резко ухудшилось. У певицы диагностировали глубокие ожоговые поражения тела, в том числе на 20% пострадало лицо, а также ожоги разной степени тяжести есть на голове, груди и ногах артистки. Также врачи говорят об отравлении угарным газом, сообщает 5-tv.ru. Она находится в реанимационном отделении в НИИ Склифосовского.
Заслуженную артистку РФ
Ранее стало известно, что пожар произошёл в Москве вечером в четверг, 18 ноября. В службу спасения обратилась дочь артистки — из квартиры в итоге было эвакуировано пять человек, это родители, а также муж и дочь исполнительницы. При этом среди пострадавших серьёзно только сама Марина Хлебникова. По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за непотушенной сигареты, так как звезда эстрады обычно много курила в своей комнате. Певица могла заснуть с сигаретой в руках, об этом свидетельствует и состояние вещей и мебели в квартире. В частности, кровать и личные вещи Хлебниковой полностью сгорели. Кроме того, незадолго до пожара дочь видела, как артистка курила, стоя у окна.