Пострадавшая в пожаре певица Марина Хлебникова впала в кому

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Пожар произошёл в научно-техническом комплексе по разработке новых технологий «Сколково» в Москве. Загорелась одна из лабораторий, сообщения о пострадавших не поступало, пишет ТАСС.

Лаборатория загорелась в инновационном центре «Сколково». Людей внутри нет, — рассказал собеседник издания. Площадь лаборатории составляет порядка 100 квадратных метров, в помещении находятся полимерные материалы. Причины и обстоятельства происшествия уточняются....