Пострадавшую при стрельбе в московском МФЦ девочку выпишут на этой неделе
Кирилл Трофименко
Кирилл Трофименко
18:33, 07 декабря 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Операция у 10-летней девочки, получившей ранение при стрельбе в московском МФЦ, была несложной. В настоящее время она просыпается. Ребёнка планируется выписать к концу недели, сказал главный врач Морозовской больницы Валерий Горев, передаёт РИА Новости.
При осмотре — огнестрельное сквозное ранение шеи справа в пределах мягких тканей. Потребовалась первичная хирургическая обработка и ушивание раны, — сказал он.
В МФЦ на юго-востоке Москвы во вторник подполковник СВР в запасе Сергей Глазов открыл огонь из боевого пистолета «Глок» по находящимся в учреждении людям после того, как охрана потребовала от него надеть маску.
Задержанный за стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы Сергей Глазов в момент совершения преступления находился в неадекватном состоянии. Также уточняется, что ранее он не был судим.
Известно о двух погибших — администраторе учреждения и охраннике центра. Ещё трое ранены.
Ранее сообщалось, что после стрельбы возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц» и «Незаконный оборот оружия». Злоумышленнику грозит пожизненное заключение, его также проверят на вменяемость.