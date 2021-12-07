Пострадавшую при стрельбе в московском МФЦ девочку выпишут на этой неделе

Операция у 10-летней девочки, получившей ранение при стрельбе в московском МФЦ, была несложной. В настоящее время она просыпается. Ребёнка планируется выписать к концу недели, сказал главный врач Морозовской больницы Валерий Горев, передаёт РИА Новости.

При осмотре — огнестрельное сквозное ранение шеи справа в пределах мягких тканей. Потребовалась первичная хирургическая обработка и ушивание раны, — сказал он.

В МФЦ на юго-востоке Москвы во вторник подполковник СВР в запасе Сергей Глазов открыл огонь из боевого пистолета «Глок» по находящимся в учреждении людям после того, как охрана потребовала от него надеть маску.

Задержанный за стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы Сергей Глазов в момент совершения преступления находился в неадекватном состоянии. Также уточняется, что ранее он не был судим.

Известно о двух погибших — администраторе учреждения и охраннике центра. Ещё трое ранены.

Ранее сообщалось, что после стрельбы возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц» и «Незаконный оборот оружия». Злоумышленнику грозит пожизненное заключение, его также проверят на вменяемость.