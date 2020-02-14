Движение трамваев на северо-западе Москвы было на некоторое время прервано из-за ЧП в районе станции метро «Щукинская». На Авиационной улице попавший на рельсы посторонний предмет повредил салон трамвая пятнадцатого маршрута.
Он буквально «вспорол» пол. Из-за остановки движения на линии было временно изменено движение трамваем маршрутов №№15, 28, 30 и 31,
По данным сообщества «Родное Строгино» ВКонтакте,
Что именно оказалось на путях, доподлинно неизвестно. Однако, как указывают очевидцы, посторонний предмет попал в колёсную пару, после чего вонзился в пол трамвая снизу.
Сейчас движение на этом участке восстановлено.
Ранее NEWS.ru писал, что специалисты Усть-Катавского вагоностроительного завода и предприятия «Титан-Баррикады», которые входят в структуру Роскосмоса, разработали низкопольный трамвайный вагон нового поколения. Его испытания пройдут в феврале в городе Волжском.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен