В Якутии в результате ДТП госпитализированы 11 человек, включая ребёнка
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
18:38, 09 января 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
В Якутии на федеральной автодороге А-331 «Вилюй»произошло ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля. В результате аварии были госпитализированы одиннадцать человек, среди них ребёнок, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
На 155-м километре федеральной автодороге А-331 «Вилюй» произошло ДТП с участием частного микроавтобуса и легковушки, — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что все пострадавшие доставлены в больницу, обстоятельства происшествия выясняются.
По данным «Известий», один из получивших травмы в результате аварии находится в тяжёлом состоянии.
Ранее стало известно, что девятилетний ребёнок погиб в ДТП на трассе в Марксовском районе Саратовской области. Ещё четыре человека, в том числе двое детей, пострадали. Авария произошла в результате столкновения двух легковых автомобилей.