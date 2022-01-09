В Якутии в результате ДТП госпитализированы 11 человек, включая ребёнка

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Саратовский суд приговорил к шести годам тюрьмы экс-полицейского, который изнасиловал и избил 18-летнюю девушку по просьбе знакомого на своём рабочем месте, сообщает следственное управление Следственного комитета в регионе. Мотивом поступка стал конфликт потерпевшей с женой товарища обвиняемого.

В период времени с 19 по 20 июля 2021 года бывший сотрудник дежурной части отдела полиции № 4 в составе УМВД России по городу Саратову доставил в указанный отдел полиции...