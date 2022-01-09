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В Якутии в результате ДТП госпитализированы 11 человек, включая ребёнка

18:38, 09 января 2022
В Якутии в результате ДТП госпитализированы 11 человек, включая ребёнка Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Якутии на федеральной автодороге А-331 «Вилюй» произошло ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля. В результате аварии были госпитализированы одиннадцать человек, среди них ребёнок, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

На 155-м километре федеральной автодороге А-331 «Вилюй» произошло ДТП с участием частного микроавтобуса и легковушки, — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все пострадавшие доставлены в больницу, обстоятельства происшествия выясняются.

По данным «Известий», один из получивших травмы в результате аварии находится в тяжёлом состоянии.

Ранее стало известно, что девятилетний ребёнок погиб в ДТП на трассе в Марксовском районе Саратовской области. Ещё четыре человека, в том числе двое детей, пострадали. Авария произошла в результате столкновения двух легковых автомобилей.

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