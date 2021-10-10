Посетителя убило током в сауне в Новосибирске

Мужчина погиб от удара током во время отдыха в сауне в Новосибирске. Он попытался окунуться в бассейн-джакузи, схватился за лестницу и получил смертельный разряд, сообщает НГС.

Вместе с другими клиентами 30-летний погибший отдыхал в помещении банкетного комплекса. На место происшествия выехала оперативно-следственная группа. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Посетители рассказали, что помещение осмотрел независимый электрик и нашёл оголённые провода. Самого мужчину словно «приклеило» к лестнице.

Я нажал на кнопки, чтобы отключить джакузи, и его отпустило. Приехал независимый электрик от полиции, осмотрел всё, помещение опечатали — там были провода оголённые. Сейчас в этом разбирается полиция, — рассказал один из очевидцев происшествия.

Ранее сообщалось, что два посетителя бассейна на Коломенском проезде погибли от химических ожогов. Предположительно, в воду попал сухой лёд.