https://static.news.ru/photo/a3892800-e66a-11e9-ba3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Посетитель торгового центра «Охотный ряд» 4 октября упал в шахту лифта.

Исходя из обнародованной информации, он пролетел примерно два метра, в результате чего получил травмы. В настоящее время пострадавшего доставили в больницу.

Персонал скорой помощи вынес его из здания ТЦ на носилках, передаёт «Москва 24».

Представители «Охотного ряда» отказались комментировать происшествие.

Ранее News.ru писал, что житель Канады остался цел, пролетев десяток этажей в сорвавшемся лифте. Инцидент произошёл в городе Эдмонтон, провинция Альберта. Лифт вышел из строя, когда мужчина проезжал десятый этаж 12-этажного дома. Падение прервалось лишь на первом этаже. Чтобы вызволить пассажира из кабины, понадобилась помощь спасателей.