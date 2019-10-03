Посетитель торгового центра «Охотный ряд» 4 октября упал в шахту лифта.
Исходя из обнародованной информации, он пролетел примерно два метра, в результате чего получил травмы. В настоящее время пострадавшего доставили в больницу.
Персонал скорой помощи вынес его из здания ТЦ на носилках,
Представители «Охотного ряда» отказались комментировать происшествие.
Ранее News.ru писал, что житель Канады остался цел, пролетев десяток этажей в сорвавшемся лифте. Инцидент произошёл в городе Эдмонтон, провинция Альберта. Лифт вышел из строя, когда мужчина проезжал десятый этаж 12-этажного дома. Падение прервалось лишь на первом этаже. Чтобы вызволить пассажира из кабины, понадобилась помощь спасателей.
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