Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В частном жилом доме на территории Тольятти в Самарской области в ночь на 5 октября произошёл пожар. В результате возгорания погибли четыре человека. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Представители ведомства подчеркнули, что сообщение о возникновении пожара поступило в спасательные службы в 00:37 по местному времени. Возгорание ликвидировали в 01:52. Пожар распространился на площадь в 40 кв. м. В...