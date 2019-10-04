Сотрудники ФСИН и МВД задержали заключённого, который сбежал из колонии-поселения в Новочеркасске. Он был осуждён за убийство.
Задержан осужденный <...>, который 25 августа самовольно покинул территорию участка колонии-поселения в Новочеркасске, — сообщает пресс-служба ГУ ФСИН по Ростовской области.
В связи с побегом было возбуждено уголовное дело. Сотрудников исправительного учреждения обвиняют в халатности. Мужчина был ранее неоднократно судим. Последний 17-летний срок у него должен был закончиться в 2022 году, писал News.ru.
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен