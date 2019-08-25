https://static.news.ru/photo/caa9ade4-c75a-11e9-a5db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Pres

В СК РФ по Ростовской области сообщили, что возбуждено уголовное дело в связи с побегом заключённого из исправительной колонии, которая находится в Новочеркасске.

Сбежавший был приговорён почти к 17 годам лишения свободы за убийство. Сейчас следователи устанавливают, кто виновен в том, что Александру Гроссу удалось совершить побег. Ранее он уже был судим два раза. Его нынешний срок должен был закончиться в 2022 году, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.

Ранее News.ru писал о том, что 26-летний мужчина сбежал из колонии-поселения при ИК-6 в посёлке Иковка Курганской области. Он четыре года работал в гараже при исправительном учреждении и 2 августа совершил побег.