В СК РФ по Ростовской области сообщили, что возбуждено уголовное дело в связи с побегом заключённого из исправительной колонии, которая находится в Новочеркасске.
Сбежавший был приговорён почти к 17 годам лишения свободы за убийство. Сейчас следователи устанавливают, кто виновен в том, что Александру Гроссу удалось совершить побег. Ранее он уже был судим два раза. Его нынешний срок должен был закончиться в 2022 году, сообщается на
Ранее News.ru писал о том, что 26-летний мужчина сбежал из колонии-поселения при ИК-6 в посёлке Иковка Курганской области. Он четыре года работал в гараже при исправительном учреждении и 2 августа совершил побег.