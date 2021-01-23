Полиция задержала напавшего на сотрудников ГИБДД петербуржца

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Петербурженка, которую пнул сотрудник правоохранительных органов на несанкционированной акции протеста 23 января, до сих пор находится в реанимационном отделении НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Её состояние врачи оценивают как тяжёлое. При этом ранее директор этого лечебного учреждения сообщил, что она «чувствует себя великолепно».

Она в находится в кардио-хирургической реанимации. Состояние тяжёлое. Перевода на терапию не было, — сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи. Ранее директор НИИ скорой помощи им. Джанелидзе Вадим Мануковский...