Полиция задержала напавшего на сотрудников ГИБДД петербуржца

https://static.news.ru/photo/8299064a-5e25-11eb-88fc-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что напавший накануне на двоих сотрудников ГИБДД петербуржец был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов.
По горячим следам задержан злоумышленник, напавший на сотрудников ДПС на Сенатской площади. Он работает IT-специалистом в коммерческой фирме. Днём 23 января мужчина запрыгнул на эвакуатор, а когда один из инспекторов ДПС попытался его оттуда снять, ударил полицейского. При попытке задержания злоумышленник ударил еще одного полицейского и скрылся. Обоим сотрудникам полиции потребовалась медицинская помощь, — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.
Подозреваемый был задержан ночью в районе улицы Даниила Хармса неподалёку от места проживания.
Накануне в Санкт-Петербурге, Москве и многих других городах России прошли несанкционированные демонстрации в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося в Россию после лечения в Германии. По последним данным «ОВД-инфо», на акциях протеста были задержаны более 3,3 тысячи человек, в том числе 1320 в Москве и 490 в Санкт-Петербурге, сообщал NEWS.ru.