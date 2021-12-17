Полиция задержала мужа кассира из Ачинска, подозреваемой в краже денег

Сотрудники правоохранительных органов задержали супруга кассира одного из банков Ачинска, которая подозревается в хищении более 20 млн рублей из отделения кредитной организации, передаёт «МВД Медиа» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк. В настоящее время мужчина находится в изоляторе временного содержания. Он заключён под стражу на 1 месяц и 21 день.

В ходе расследования резонансного уголовного дела о присвоении кассиром банка крупной суммы, принадлежавшей финансовой организации, следователем МО МВД России «Ачинский» Красноярского края установлено, что к преступлению причастен 30-летний супруг фигурантки. 17 декабря он был задержан полицейскими и помещён в ИВС, — сказала Волк.

Стражи порядка пока не сообщили, что стало с похищенными деньгами.

Ранее стало известно, что Ачинский городской суд арестовал на два месяца кассира одного из банков, подозреваемую в краже более 20 млн рублей. Под стражей женщина пробудет до 7 февраля 2022 года.

Кассир банка сама сдалась полиции. На такое решение её подвигла мать. Подозреваемой в хищении крупной денежной суммы грозит 10 лет колонии. По словам супруга женщины, у неё были психологические проблемы.