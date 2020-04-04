Полиция в Москве задержала задушивших пенсионера мужчин

https://static.news.ru/photo/f6910842-7661-11ea-b5fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники столичной полиции задержали двух мужчин, подозреваемых в убийстве пенсионера. Об этом 4 апреля сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Тело убитого мужчины 1956 года рождения было обнаружено в квартире жилого дома по улице Байкальской. На его теле следователи зафиксировали следы механической асфиксии и травмы в области головы.

Благодаря совместной работе следователей Главного следственного управления СК РФ по городу Москве и сотрудников уголовного розыска задержаны двое приезжих 1989 и 1991 годов рождения, которые проверяются на причастность к совершению других преступлений, — приводит РИА Новости слова Ивановой.

Подозреваемые в ходе допроса рассказали, что пытались украсть деньги у пенсионера. Однако он обратил внимание на действия приезжих, пытался закричать, после чего злоумышленники задушили мужчину.

В отношении задержанных возбудили уголовные дела по статьям «Убийство» и «Разбой» УК РФ.

Как ранее писал NEWS.ru, в Москве на парковке одного из торговых центров мужчина зарезал своего знакомого. От полученного ранения потерпевший скончался.