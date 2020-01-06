Сотрудники полиции из штата Пенсильвания начали поиски мужчины, который выпустил в примерочной магазина блох.
Происшествие случилось в одном из магазинов Walmart. Мужчина подбросил блох в стеклянных пузырьках. Сотрудникам магазина пришлось вызвать дезинфекторов. На данный момент полицейские сняли отпечатки пальцев с ёмкостей и опросили продавцов,
В мае 2019 года подобный инцидент произошёл в Париже. Тогда блохи оккупировали полицейский комиссариат. Его закрыли для проведения полной дезинфекции, писал NEWS.ru.
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