https://static.news.ru/photo/13981d1e-3188-11ea-bbd5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Douglas R. Clifford/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сотрудники полиции из штата Пенсильвания начали поиски мужчины, который выпустил в примерочной магазина блох.

Происшествие случилось в одном из магазинов Walmart. Мужчина подбросил блох в стеклянных пузырьках. Сотрудникам магазина пришлось вызвать дезинфекторов. На данный момент полицейские сняли отпечатки пальцев с ёмкостей и опросили продавцов, пишет РЕН ТВ.

В мае 2019 года подобный инцидент произошёл в Париже. Тогда блохи оккупировали полицейский комиссариат. Его закрыли для проведения полной дезинфекции, писал NEWS.ru.