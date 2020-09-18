Полиция расследует ДТП у посольства США

https://static.news.ru/photo/4ca599e2-f9ce-11ea-b379-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полиция Москвы начала проверку в связи с инцидентом, когда водитель протаранил ворота здания в Спасопесковском переулке. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

Около 16:25 мужчина, управляя внедорожником, допустил наезд на ворота ограды здания в районе дома 10 по Спасопесковскому переулку, — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что по этому адресу располагается резиденция посла США в Москве. Полиция сообщила, что водитель автомашины был задержан на месте происшествия. Личность его установлена. По предварительной информации, мужчина 1976 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как писал NEWS.ru ранее, в Подмосковье следователи выясняют обстоятельства ДТП, которое совершила группа детей. Там в ночь на 13 сентября на большой скорости автомобиль Toyota врезался в дорожное ограждение.

Пострадали все трое детей, находившиеся в салоне машины. Они госпитализированы. Машина разогналась до 150 километров в час. Водитель находится в коме, его приятель вылетел через лобовое стекло и получил травмы, у девочки перелом таза.