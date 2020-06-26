Полиция не рассматривает нападение в Глазго как теракт

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Шотландская полиция считает, что инцидент в Глазго, где злоумышленник порезал шесть человек, не является терактом.

Инцидент на улице West George в Глазго не рассматривается как акт терроризма. Расследование продолжается, — написала пресс-служба полиции в Twitter.

Нападение произошло в гостинице в центре города. Сообщается, что в ней находились мигранты, ожидающие предоставления статуса беженца. Полиция застрелила злоумышленника, подробности происшествия неизвестны. По некоторым данным, пострадали выходцы из Африки.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен поблагодарила полицию и призвала граждан не распространять ложную информацию, сообщает РИА Новости.

NEWS.ru писал, что шотландская журналистка Линда Синклер показала видеозапись, снятую недалеко от места происшествия. На кадрах видна улица, на которой находятся множество сотрудников полиции, движение перекрыто. Очевидцы заявляли, что силовики вывели из здания мужчину с поднятыми руками. Неизвестно, какое отношение он имеет к происшествию.