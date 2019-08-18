https://static.news.ru/photo/78168010-c19d-11e9-a38b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сотрудник полиции скончался в результате ДТП на юго-западе столицы. Об этом News.ru сообщили в экстренных службах Москвы.

Авария произошла на Севастопольском проспекте, в районе дома 29. Там автомобиль МВД столкнулся с другой машиной. В результате ДТП пострадали двое полицейских, один из которых впоследствии умер. На месте аварии работают экстренные службы. Движение в этом районе сильно затруднено. Организован объезд по встречной полосе.

Ранее News.ru писал, в Москве туристический автобус попал в ДТП на перекрёстке. Когда на светофоре загорелся красный свет, водитель не справился с управлением, после чего транспортное средство протаранило мачту освещения. Пострадали 15 человек.