https://static.news.ru/photo/d5b91324-2cad-11ea-90c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудник полиции города Камышлова Свердловской области 31 декабря приехал на вызов по сообщению о конфликте между супругами и застрелил дебошира.

О происшествии сообщает «Интерфакс-Урал» со ссылкой на информацию от ГУ МВД по региону. В канун Нового года в полицию обратилась жительница Камышлова с жалобой на то, что её избил ранее судимый супруг. По вызову прибыли участковый полицейский и прапорщик патрульно-постовой службы. Они столкнулись с находившимся в состоянии алкогольного опьянения мужчиной, вооружённым монтировкой.

Дебошир стал двигаться к прапорщику, замахиваясь монтировкой и не обращая внимания на предупреждения. Полицейский произвёл выстрел в воздух, но и это не смогло остановить мужчину. Тогда прапорщик выстрелил в дебошира. От огнестрельного ранения тот позже скончался в больнице.

Для установления всех обстоятельств случившегося на место выезжали сотрудники подразделения собственной безопасности, кадровой службы и управления организации общественного порядка свердловского ГУ МВД. Предварительная проверка показала, что табельное оружие было использовано в соответствии с законодательством.

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