Сотрудник полиции города Камышлова Свердловской области 31 декабря приехал на вызов по сообщению о конфликте между супругами и застрелил дебошира.
О происшествии
Дебошир стал двигаться к прапорщику, замахиваясь монтировкой и не обращая внимания на предупреждения. Полицейский произвёл выстрел в воздух, но и это не смогло остановить мужчину. Тогда прапорщик выстрелил в дебошира. От огнестрельного ранения тот позже скончался в больнице.
Для установления всех обстоятельств случившегося на место выезжали сотрудники подразделения собственной безопасности, кадровой службы и управления организации общественного порядка свердловского ГУ МВД. Предварительная проверка показала, что табельное оружие было использовано в соответствии с законодательством.
Как сообщал NEWS.ru, 30 декабря в Бурятии задержанный за хулиганство подросток ранил ножом сотрудника полиции.
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