Похитителя шоколада одной марки задержали под Красноярском

Полиция задержала мужчину, постоянно похищавшего шоколад одной марки на приличные суммы из магазина в Ачинске Красноярского края. Вор-сладкоежка попал на камеру видеонаблюдения, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.

Заявление о странной краже шоколада поступило от директора магазина, из которого в прошлом месяце был украден шоколад на сумму 2600 рублей.

На изъятых кадрах видеонаблюдения супермаркета видно, как мужчина похищает сладости с полок и складывает их к себе в рюкзак. Сотрудниками полиции проводился комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению личности злоумышленника, — говорится в сообщении пресс-службы.

Полиция выяснила, что к похищению сладостей причастен 43-летний мужчина. Он два раза приходил в магазин для кражи шоколада. В этот раз он украл сладостей на сумму свыше 7600 рублей.

В отношении похитителя возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

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