https://static.news.ru/photo/1e9c657a-7103-11ea-80c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Трёхлетняя девочка, скончавшаяся во время прогулки в детском саду Санкт-Петербурга, висела на горке задыхаясь в течение девяти с половиной минут.

Находилась в таком положении не менее 9 минут 27 секунд. В результате девочке была причинена тупая травма шеи с повреждением спинного мозга, повлёкшая её смерть, — говорится в сообщении на сайте СК по Санкт-Петербургу.

Отмечается, что в отношении 29-летней воспитательницы решается вопрос об избрании меры пресечения. Ей предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности в результате ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

ЧП произошло 26 марта. Во время прогулки малышка потеряла сознание после того, как её голова застряла между прутьями на детской горке. Воспитанница детсада потеряла сознание от асфиксии, потому что её ноги долго находились без опоры. Сразу после происшествия воспитательница подхватила девочку на руки и отнесла в здание детсада. Ребёнка пытались реанимировать в медицинском кабинете, однако усилия медиков оказались тщетны, писал NEWS.ru.