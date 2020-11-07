Подруга погибшего в Екатеринбурге рассказала о его отношениях с убийцей

https://static.news.ru/photo/2690ebaa-20fa-11eb-88ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: СКР по Свердловской области

Одна из жертв нападения в квартире в Екатеринбурге хорошо общался с убийцей, рассказала подруга погибшего. Женщина считает, что виновнику произошедшего просто «снесло крышу».

[Пострадавший] был неконфликтным человеком, добрым и рассудительным. Общался он довольно хорошо с ними. Мне кажется, [у нападавшего] снесло крышу, вот и всё, — сказала она.

Другая подруга погибшего считает, что компания употребляла наркотики, что и стало причиной ЧП.

Обнаркоманились, и башню перекрыло. [Нападавший] был замечательный человек. Видимо, просто познакомились в интернете, увиделись, выпивали вместе — как 80% молодёжи делает, — передаёт «Подъём».

Убийство четырёх человек произошло в Екатеринбурге в ночь на 7 ноября. Тела с огнестрельными ранениями обнаружили в одной из квартир города. Силовики возбудили уголовное дело.

По предварительной информации, сотрудник ЧОП совершил в своей квартире массовое убийство, а затем покончил с собой. В этот момент в помещении находились люди, с которыми он познакомился в Сети. Погибли друзья нападавшего и 18-летняя девушка. Ещё одна девушка, которой 17 лет, получила ранения и была доставлена в больницу, писал NEWS.ru.