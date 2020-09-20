Подросток в Москве отдал гадалке 5 млн рублей

Правоохранительное органы Москвы инициировали проверку после того, как подросток передал гадалке деньги и драгоценности матери на 5 млн рублей.
Ценности стали платой женщине за услуги по снятию порчи,
Мать подростка после инцидента подала заявление в полицию, что её сын стал жертвой мошенничества.
Ранее NEWS.ru писал, что в Москве перед судом предстанет участник группы лжецелителей-экстрасенсов, от действий которых пострадали 30 человек. Общий ущерб, причинённый их противоправной деятельностью, составил более 45,7 млн рублей.
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