Подросток в Москве отдал гадалке 5 млн рублей

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Пожар произошёл в частном оздоровительном комплексе «Олимп» в Махачкале на улице М. Горького рано утром 20 сентября.

Об этом сообщили в МЧС РФ. По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило в 05:13 утра. Через полчаса пожар был локализован, а спустя ещё час возгорание было полностью ликвидировано на...