https://static.news.ru/photo/0049ac14-1e78-11ea-86d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay.com

В Ленинском районе Новосибирска 13-летний подросток покончил жизнь самоубийством из-за кражи шоколада.

Сообщается, что трое друзей решили на спор украсть из магазина шоколадки. Их поймала охрана и вызвала родителей, пишет РЕН ТВ.

После «профилактической беседы» с отцом 13-летний мальчик покончил жизнь самоубийством. Отмечается, что он совершил суицид, пока глава семьи отходил в детский сад за младшим сыном.

Ранее NEWS.ru писал об обнаружении в Уфе полицейскими тела подростка, которого съели собаки. Жители города обвинили в инциденте власти.