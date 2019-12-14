Фото: Pixabay.com

В Ленинском районе Новосибирска 13-летний подросток покончил жизнь самоубийством из-за кражи шоколада. 

Сообщается, что трое друзей решили на спор украсть из магазина шоколадки. Их поймала охрана и вызвала родителей, пишет РЕН ТВ.

После «профилактической беседы» с отцом 13-летний мальчик покончил жизнь самоубийством. Отмечается, что он совершил суицид, пока глава семьи отходил в детский сад за младшим сыном.

Ранее NEWS.ru писал об обнаружении в Уфе полицейскими тела подростка, которого съели собаки. Жители города обвинили в инциденте власти.

 

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