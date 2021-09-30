Подозреваемый в убийстве студенток под Оренбургом заявил о невиновности

Следственный комитет России опубликовал кадры из квартиры в городе Гае Оренбургской области, где жили убитые студентки. По предварительной версии, преступник устроил там пожар, чтобы замести следы. Об этом сообщает СК РФ.

На телах троих девушек обнаружены множественные колото-резаные раны. Двоих погибших нашли в квартире, третью — в 100 метрах от дома. Известно, что студентки 17, 18 и 19 лет приехали на...