Подозреваемый в убийстве студенток под Оренбургом заявил о невиновности

Анвар С, которого СМИ и Telegram-каналы называют подозреваемым в убийстве трёх студенток под Оренбургом, заявил NEWS.ru, что непричастен к преступлению. Он две недели находится в Уфе.
В данный момент я нахожусь в Уфе. Две недели в Уфе уже как. В Гай я ни разу не ездил. Ни с кем не встречался [из убитых], — рассказал Анвар С.
При этом он рассказал, что убитые студентки Адиля Каримов и Айгиз У. были его подругами.
Да , это мои подруги, Адиля она с моей деревни, а Айгизу я от Адили узнал, — сообщил Анвар.