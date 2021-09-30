16+

Рубрики

Медиа

Архив

Происшествия

Подозреваемый в убийстве студенток под Оренбургом заявил о невиновности

11:02, 30 сентября 2021
Подозреваемый в убийстве студенток под Оренбургом заявил о невиновности
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Анвар С, которого СМИ и Telegram-каналы называют подозреваемым в убийстве трёх студенток под Оренбургом, заявил NEWS.ru, что непричастен к преступлению. Он две недели находится в Уфе.

В данный момент я нахожусь в Уфе. Две недели в Уфе уже как. В Гай я ни разу не ездил. Ни с кем не встречался [из убитых], — рассказал Анвар С.

При этом он рассказал, что убитые студентки Адиля Каримов и Айгиз У. были его подругами.

Да , это мои подруги, Адиля она с моей деревни, а Айгизу я от Адили узнал, — сообщил Анвар.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео