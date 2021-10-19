Подозреваемую в убийстве девочки в Вологде сняли с поезда после отравления

Женщина, подозреваемая в убийстве девятилетней девочки в Вологде, находится в одном из медицинских учреждений города Беломорска в Карелии. Её сняли с поезда после отравления, пишет ТАСС.

Как уточнил источник в правоохранительных органах, женщину нашли в поезде Санкт-Петербург — Мурманск после отравления неизвестными таблетками. Её сняли с поезда медработники в Карелии. По данным Lenta.ru, женщину доставили в психиатрическую больницу Беломорска в связи с обострением её психического состояния, решается вопрос о её отправке в Вологду.

Ранее сообщалось, что 40-летняя женщина состоит на учёте в психдиспансере. Она остановила девочку на улице, привела в свою квартиру и убила, после чего уехала в другой регион. Тело школьницы было найдено в результате обыска в квартире злоумышленницы, дверь в которую вскрывали сотрудники МЧС.

Выяснилось, что подозреваемая оказалась настоящей «телефонной террористкой». Так, в феврале женщина буквально забила телефонными звонками экстренные службы. Она жаловалась на плохую организацию безопасности в детсаду, на то, что воспитатель якобы окунала шприцы из туберкулёзного диспансера в напитки детей. Кроме того, она уже приставала к другим детям и следила за ними после того, как её лишили родительских прав.

По некоторым данным, мать убитой девочки тоже не отличается примерным поведением. Она состоит на учёте в ПДН как отрицательно влияющая на детей. Сама девочка училась в третьем классе и уже не раз уходила из дома.