Подозреваемую в убийстве девочки в Вологде сняли с поезда после отравления
Женщина, подозреваемая в убийстве девятилетней девочки в Вологде, находится в одном из медицинских учреждений города Беломорска в Карелии. Её сняли с поезда после отравления, пишет ТАСС.
Как
Ранее сообщалось, что 40-летняя женщина состоит на учёте в психдиспансере. Она остановила девочку на улице, привела в свою квартиру и убила, после чего уехала в другой регион. Тело школьницы было найдено в результате обыска в квартире злоумышленницы, дверь в которую вскрывали сотрудники МЧС.
Выяснилось, что подозреваемая оказалась настоящей «телефонной террористкой». Так, в феврале женщина буквально забила телефонными звонками экстренные службы. Она жаловалась на плохую организацию безопасности в детсаду, на то, что воспитатель якобы окунала шприцы из туберкулёзного диспансера в напитки детей. Кроме того, она уже
По некоторым данным, мать убитой девочки тоже не отличается примерным поведением. Она состоит на учёте в ПДН как отрицательно влияющая на детей. Сама девочка училась в третьем классе и уже не раз уходила из дома.