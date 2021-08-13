Под Владимиром в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали 22 человека

В МВД сообщили, что автобус столкнулся с грузовиком под Владимиром. В результате аварии 22 человека пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное УМВД.

Авария произошла около 03:15 субботы (по московскому времени) на 97-м километре федеральной автодороги М-8 «Холмогоры» во Владимирской области.

По предварительной информации, аварию допустил 57-летний водитель автобуса Neoplan. Автобус, двигаясь со стороны Ярославля в сторону Москвы, столкнулся с двигающимся впереди в попутном направлении грузовиком с полуприцепом, за рулём которого находился 37-летний мужчина.

По данным полиции, погибших в результате ДТП нет. Из 22 пострадавших 16 доставлены в больницы. Дальнейшая информация в настоящий момент уточняется.

Ранее сообщалось, что таксист врезался в столб на Новой площади в центре столицы, в результате чего машина перевернулась и задела пешеходов. Водитель с места происшествия скрылся, бросив автомобиль.