https://static.news.ru/photo/d599a834-305b-11ea-9ba2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В воскресенье, 5 января, на территории села Терса в Саратовской области прохожие вынесли из одного из домов пьяного мужчину, спящего в горящей кровати.

Инцидент произошёл на улице Советская. Местный житель 1980 года рождения по имени Владимир Страхов пришёл в гости к приятелю, который снимал деревянный дом. Там товарищи занялись распитием крепких спиртных напитков. Страхов, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, лёг на кровать и закурил. Мужчина уснул с зажжённой сигаретой, окурок упал на постельные принадлежности, отчего те загорелись.

О спасении пьяного гражданина журналистам рассказал очевидец произошедшего.

Прохожие увидели дым из окна, забежали в дом и вынесли спящего гражданина на улицу, чем спасли ему жизнь, — приводит его слова портал «Вольск.ру».

Страхов получил ожоги 2-3 степени. Кроме того, у мужчины диагностировали отравление продуктами горения.

Отмечается, что общая площадь возгорания составила 10 квадратных метров. В тушении пожара принимали участие два расчёта.

Как ранее писал NEWS.ru, спасатели вытащили 5 января из Москвы-реки недалеко от Фрунзенской набережной в центре столицы мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения.