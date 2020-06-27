Под Саратовом подросток за рулём автомобиля погиб в ДТП

https://static.news.ru/photo/62d82b8a-b937-11ea-97be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Регион-64 Саратов/vk.com

Подросток попал в ДТП в Саратовской области, не справившись с управлением. Он скончался в больнице, ещё один человек пострадал. Авария произошла на подъезде к селу Чардым Воскресенского района.

15-летний водитель, управляя автомобилем Kia Spectra, не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП водитель скончался в больнице от травм, не совместимых с жизнью, — заявили в пресс-службе ГИБДД журналистам РИА Новости.

В больницу был госпитализирован 17-летний пассажир иномарки.

В результате ДТП у автомобиля была сильно смята крыша в районе водительского сидения и задних пассажирских мест. Проводится проверка.

NEWS.ru писал, что подросток разбился в ДТП на кладбище в посёлке Барановка в окрестностях Сочи. Водитель врезался в бордюр на повороте, после чего автомобиль развернуло и отбросило в беседку одной из могил. В аварии пострадали три человека.

Ранее в Саратове 16-летний подросток устроил аварию, в которой погиб его приятель. Инцидент произошёл в садоводческом некоммерческом товариществе «Радуга». Юный водитель на ВАЗ-2114 протаранил припаркованный автомобиль и столб. 15-летний пассажир умер на месте ДТП.