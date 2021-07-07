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Происшествия

Под Костромой девочка умерла от огнестрельного ранения

15:42, 07 июля 2021
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
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В Костромской области четырёхлетняя девочка скончалась от огнестрельного ранения. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета РФ (СКР).

Трагедия произошла 6 июля в одной из деревень Буйского района. Ребёнка привезла в больницу мать. Девочка находилась в состоянии клинической смерти, некоторое время спустя она скончалась в реанимации.

Сотрудники СКР и МВД незамедлительно прибыли на место происшествия. На территории домовладения они нашли охотничье ружьё. Его принадлежность устанавливается.

С целью выяснения всех обстоятельств произошедшего следователи назначили судебно-медицинскую и баллистическую экспертизы. 

Ранее сообщалось, что в Ростовской области от огнестрельного ранения умер 12-летний мальчик. Предполагалось, что его застрелил сверстник во время игры с ружьём, которое принадлежало отцу одного из мальчиков.

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