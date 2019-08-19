https://static.news.ru/photo/0a74374a-5a6a-11e9-96de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bayne Stanley/Global Look Press

Представители российской авиакомпании «Победа» опровергли появившуюся в СМИ информацию о жёсткой посадке самолёта в аэропорту армянского города Гюмри вечером 19 августа.

В компании отметили, что у лайнера было лишь обнаружено повреждение хвостовой пяты, предназначенной для защиты фюзеляжа. Вместе с тем информацию о том, что инцидент произошёл во время ухода на второй круг в «Победе» подтвердили.

Резервный борт уже вылетел в Гюмри за пассажирами обратного рейса, сообщает ТАСС .

Ранее News.ru писал о том, что самолёт российского лоукостера «Победа» во время посадки в одном из аэропортов в Армении зацепил задней частью взлётно-посадочную полосу. На борту находились 173 пассажира. По данным Комитета гражданской авиации Армении, в результате жёсткой посадки пострадавших нет. Лайнер получил серьёзные повреждения хвостовой части.