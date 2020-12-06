Площадь пожара в Ростове-на-Дону увеличилась до 1,5 тыс. кв. м

https://static.news.ru/photo/fa0a4140-3787-11eb-81d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: 61.mchs.gov.ru

В Ростове-на-Дону горит рынок «Классик». Как сообщает Rostov Gazeta со ссылкой на региональное УМЧС, площадь возгорания выросла.

Пожарные действуют по четвертому рангу сложности. Всего задействовали 144 человека в тушении огня, они используют 44 единицы техники, — передаёт источник.

Ранее стало известно о возгорании в двухэтажном торговом павильоне с пиротехникой площадь 200 кв. м. По предварительной информации, никто не пострадал.

Стоит отметить, что это уже не первый пожар, который случился на территории рынка «Классик». В июне 2017 года там также произошло возгорание — пламя вспыхнуло за забором, где в тот момент шла стройка. Предположительно, причиной пожара стала кем-то брошенная сигарета. Очевидцы сообщали, что тлеющий окурок упал на кучу мусора.

А в 2008 году на том же рынке сгорели 24 торговые точки и одноимённое кафе. Тогда площадь возгорания составила от 700 до 800 кв. м. Примечательно, что, как и сейчас, всё началось с павильона с пиротехникой. Пожару была присвоена третья категория сложности.

Как ранее писал NEWS.ru, региональное управление ФСБ по Красноярскому краю возбудило уголовное дело по статье «Террористический акт» (ст. 205 УК РФ). Фигурантом стал местный житель. По данным оперативников, он попытался поджечь здание отдела полиции в селе Шалинское Манского района.