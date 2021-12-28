Племянница описала характер погибшего пилота вертолёта в Удмуртии

Погибший после жёсткой посадки вертолёта Ми-2 в Удмуртии Дамир Гафуров очень любил свою работу, рассказала его племянница Динара телеканалу «360». Она описала его как открытого и готового помочь человека. О смерти родственника Динара узнала утром.

Упорство. Открытость. Всегда помогает. Никогда ни в чём не отказывает. Во всём, чем может, как может. Целенаправленный был. Целеустремленный. Всегда добивался своих целей. <...> Я не знаю, если честно, мама его узнала или нет. Я сама у своей мамы спрашивала, она говорит, что не звонили, ничего не говорят, — сообщила Динара.

Выживший член экипажа вертолёта Ми-2 был доставлен в больницу, его состояние оценивается как тяжёлое. До того, как их нашли, пилоты передавали по рации, что лежат на земле и им очень холодно — в регионе было 11 градусов мороза.

Жёсткую посадку вертолёт Ми-2 совершил в районе населённого пункта Чайковский в 80 километрах от Ижевска. Сообщение о происшествии поступило от пилота в 14:15 мск, найти машину спасателям удалось только спустя девять часов.

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть человека). В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, назначен ряд экспертиз