Петербуржца оштрафовали за оправдание теракта в Новой Зеландии

Второй западный окружной военный суд вынес приговор по делу об оправдании теракта в новозеландском Крайстчёрче. Подсудимый Константин Алексеев приговорён к штрафу в 300 тысяч рублей, сообщает официальный Telegram-канал объединённой пресс-службы судов Петербурга.

По данным следствия, в августе 2020 года Алексеев оставил на странице РИА Новости в сети "ВКонтакте" комментарий, в котором счёл правильными действия Брентона Тарранта, совершившего 15 марта 2019 года теракт в Новой Зеландии. Его действия были квалифицированы как оправдание терроризма, Алексеев свою вину признал и был приговорён к штрафу в 300 тысяч рублей.

Ранее Первый Восточный окружной военный суд назначил штраф в 375 тысяч рублей 30-летнему жителю Омска Ивану Молочному, который также одобрительно высказывался о массовом убийстве в Новой Зеландии при его обсуждении в социальной сети. За похожее преступление житель Ростовской области Константин Култышев получил два года колонии общего режима.

Теракт в Крайстчёрче произошёл в марте 2019 года. Жертвами нападений на две мечети стал 51 человек и ещё 49 пострадали. Убийства совершил австралиец Брентон Таррант. Свои действия он объяснил в «манифесте» сторонника теории превосходства белой расы, который составил до нападения. Впоследствии Таррант был приговорён к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение. Это первый подобный приговор в истории островного государства.