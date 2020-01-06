https://static.news.ru/photo/a9405106-30b6-11ea-9c6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Новости Уфа | Башкортостан/vk.com

Госавтоинспекция по Башкирии сообщила о трагедии с пешеходом в наушниках, который переходил дорогу в неположенном месте. Мужчина скончался на месте при наезде двух автомобилей.

Уточняется, что инцидент произошёл в Уфе на улице 50 лет СССР.

Chevrolet Captiva совершает наезд на мужчину 1997 года рождения, который переходил проезжую часть. От удара пешехода отбросило на полосу встречного движения, где на него совершил наезд Volkswagen Polo. В результате происшествия пешеход скончался на месте аварии, — сообщили в ГИБДД по региону.

Как писал NEWS.ru, в Прибайкальском районе Бурятии внедорожник насмерть сбил 17-летнюю девушку. За рулём машины находился бизнесмен из Улан-Удэ Галуст Пилосян. После аварии он скрылся с места происшествия.