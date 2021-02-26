https://static.news.ru/photo/0376c0c2-7852-11eb-b57e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пешеход попал под колёса автомобиля такси в центре Москвы. ЧП произошло в районе Моховой улицы, на полосе встречного движения.

На Большой Никитской, 17с1 такси наехало на пешехода. Информация о пострадавшем уточняется. Движение в сторону Моховой улицы — по полосе встречного движения, — передают столичные власти в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Накануне Дептранс мегаполиса сообщил о восстановлении движения трамваев в районе Комсомольской площади. По техническим причинам составы шли с задержкой: трамваи № 7, 13, 37, 50.

Накануне в подмосковном Одинцово произошла дорожная авария с участием зенитно-ракетной системы (ЗРС) С-400 и ещё четырёх автомобилей. Последствия ДТП попали на видео, которое опубликовано в паблике «Типичное Одинцово» в социальной сети «ВКонтакте». ЗРС С-400 предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения (в том числе гиперзвуковых). Принята на вооружение 28 апреля 2007 года.

Ранее NEWS.ru писал, что в Улан-Удэ произошло столкновение бронетранспортёра с внедорожником Nissan. В результате инцидента никто не пострадал. В пресс-службе Управления Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ по Бурятии уточнили, что авария произошла по вине водителя внедорожника — он обогнал автомобиль военной инспекции, сопровождавший колонну военной техники, и столкнулся с БТР.