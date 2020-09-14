Официант турецкого отеля изнасиловал 15-летнюю россиянку

https://static.news.ru/photo/5fd4c4da-f680-11ea-8ed8-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Российскую школьницу изнасиловали в пятизвёздочном отеле турецкой Антальи. 15-летняя россиянка, которая была на отдыхе с семьёй, рассказала, что над ней надругался официант гостиницы.

Мама девочки, узнав о случившемся, потребовала вызвать полицию, однако, как отмечает Hurriyet, персонал захотел скрыть инцидент, побоявшись, что он навредит репутации отеля. После этого семья школьницы обратилась с заявлением в прокуратуру. К делу подключился консул РФ в Анталье Иван Степанов. Он подал обращение в Министерство туризма и Ассоциацию туристических отельеров Средиземноморья.

Однако администрация отеля продолжает настаивать на невиновности своего работника. По словам менеджера Фатма Догана, официант, которого обвиняют в изнасиловании, трудится в гостинице уже четыре года.

Он видел, как русская девушка целовалась с другим отдыхающим. Потом она остановила официанта, который проходил мимо ее номера, и попросила: «Не говори маме». Претензия возникла именно после этого диалога, — пояснил он.

Как писал NEWS.ru, бывшего руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова подозревают в связи с девочкой-подростком. Её адвокат Шота Горгадзе заявил, что экс-чиновник был другом семьи, а получать «непристойные сообщения» от подозреваемого школьница начала ещё в возрасте 13 лет. Когда ей исполнилось 15, Натаров пригласил подростка в кино. Девочка согласилась, но потом оказалось, что Натаров арендовал приватный зал.