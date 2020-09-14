Официант турецкого отеля изнасиловал 15-летнюю россиянку

Российскую школьницу изнасиловали в пятизвёздочном отеле турецкой Антальи. 15-летняя россиянка, которая была на отдыхе с семьёй, рассказала, что над ней надругался официант гостиницы.
Мама девочки, узнав о случившемся, потребовала вызвать полицию, однако, как
Однако администрация отеля продолжает настаивать на невиновности своего работника. По словам менеджера Фатма Догана, официант, которого обвиняют в изнасиловании, трудится в гостинице уже четыре года.
Он видел, как русская девушка целовалась с другим отдыхающим. Потом она остановила официанта, который проходил мимо ее номера, и попросила: «Не говори маме». Претензия возникла именно после этого диалога, — пояснил он.
Как писал NEWS.ru, бывшего руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова подозревают в связи с девочкой-подростком. Её адвокат Шота Горгадзе заявил, что экс-чиновник был другом семьи, а получать «непристойные сообщения» от подозреваемого школьница начала ещё в возрасте 13 лет. Когда ей исполнилось 15, Натаров пригласил подростка в кино. Девочка согласилась, но потом оказалось, что Натаров арендовал приватный зал.
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