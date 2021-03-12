Перемена мест слагаемых: что значит отстранение глав четырёх управлений СК

После расширенного заседания коллегии Следственного комитета (СК) России, состоявшегося 5 марта, руководители региональных главков ведомства в Республике Калмыкия, Курской, Новосибирской и Тверской областях были отстранены от должностей на время «комиссионных служебных проверок». Соответствующее решение было принято из-за управленческих ошибок, волокиты, неправильных приоритетов в учебно-воспитательной работе и других факторов. NEWS.ru решил выяснить, что скрывается за этим, чем известны отстранённые силовики и что происходит в их вотчинах.

«Ошибки руководящего состава»

По информации СК, в Калмыкии от должности отстранён руководитель республиканского управления Алексей Сердюков. Как отмечала официальный представитель ведомства Светлана Петренко, в данном субъекте «отмечены многочисленные факты вынесения региональным следственным управлением необоснованных постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел». На этом фоне «число расследованных уголовных дел, большинство из которых о преступлениях небольшой и средней тяжести, также незначительное».

Как рассказал NEWS.ru журналист из Элисты Бадма Бюрчиев, Сердюков является главой республиканского главка меньше года, «за это время была пандемия, и он ничем не запомнился, особо громких дел в это время не было».

Нынешнюю должность 40-летний уроженец Норильска Алексей Сердюков занимает с августа 2020 года. В правоохранительных органах он начал работать в июле 2002-го, начав карьеру в прокуратуре Саратовской области, после чего дослужился до старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления СК. В этой должности он, в частности, занимался делом о нападении на журналиста Олега Кашина в 2010 году.

Но в 2015-м его отстранили от всех дел, связанных с вероятным организатором преступления. Адвокаты полагали, что именно Сердюков, работая объективно, обнаружил исполнителей и возможного заказчика, из-за чего и мог быть отстранён. Примечательно, что другой следователь Николай Ущаповский расследовал уголовное дело о нападении на Кашина, но так и не нашёл виновных. В отличие от Сердюкова он, наоборот, пошёл на повышение и в 2020 году был назначен зампредседателя СК России.

Алексей Сердюков kalmykia.sledcom.ru

Как следует из официальной биографии Сердюкова, с декабря 2017 года и до назначения в Калмыкии он занимал должность первого замруководителя управления СК по Пермскому краю.

В Новосибирской области, как отмечают в СК, «отмечено ухудшение качества следствия: более 100 уголовных дел за год были возвращены на доработку, что значительно хуже средних общероссийских показателей». Также выросло число уголовных дел, расследованных более двух месяцев, из-за чего «возросло и число лиц, длительное время содержащихся под стражей, в том числе и несовершеннолетних». Более того, «увеличилось число требований надзорного ведомства об устранении нарушений закона в ходе следствия, а также количество обращений жителей Новосибирской области, поступающих в центральный аппарат, что уже ранее неоднократно озвучивалось в рамках еженедельных совещаний при председателе СК».

Новосибирское управление СК с июня 2014 года возглавляет уроженец Свердловской области Андрей Лелеко. С 1997-го он трудился в прокуратуре Орджоникидзевского района Екатеринбурга, затем в управлении Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе. В 2007 году Лелеко стал руководителем следственного отдела СК при прокуратуре по УрФО, с апреля 2011-го — возглавил следственное управление СК по Сибирскому федеральному округу.

По данным местных СМИ, новосибирский главк «занимает одно из последних мест в рейтинге по России». Издание «Прецедент» со ссылкой на анонимный источник пишет, что глава СК Александр Бастрыкин якобы собирался «отстранить Андрея Лелеко от занимаемой должности с понижением», но в ходе видеоконференцсвязи 5 марта ему «принесли записку, после прочтения которой Бастрыкин принял решение об увольнении руководителя Следственного Управления по Новосибирской области».

Андрей Лелеко nsk.sledcom.ru

В регионе зарегистрирован рост преступности на фоне снижения раскрываемости. По данным МВД, Новосибирская область вошла в десятку российских субъектов с наибольшими темпами увеличения числа нераскрытых преступлений. К тому же недавно в «вотчине» Лелеко произошёл коррупционный скандал: в январе 2020 года за взятку был задержан глава одного из районных отделов СК в Новосибирской области Юрий Лущенков.

В управлении СК по Тверской области, по данным Светланы Петренко, «отмечается сокращение количества уголовных дел, направленных в суд для рассмотрения по существу». Также наблюдается затягивание расследования дел «при небольшой нагрузке на следователей», а «при росте общего количества сообщений о коррупции число расследованных дел коррупционной направленности небольшое».

Местные СМИ сообщали, что за последний год в этом регионе, как и в Новосибирской области, росла преступность и снижалась раскрываемость.

С 30 сентября 2019 года тверским управлением СК руководит 40-летний уроженец Калужской области Альберт Кизимов. Свою карьеру он начал в 2001-м в органах прокуратуры, а с 2007 года работал в отделе процессуального контроля следственного управления СК родного региона. В 2012-2014 годах Кизимов служил в органах Главного управления процессуального контроля СК России. До назначения в Твери он работал в управлении СК по Курской области под началом руководителя Алексея Назина, утверждённого в этой должности в июле 2016-го. Он также был временно отстранён после заседания коллегии 5 марта.

Как сообщают в СК, в работе управления Следственного комитета по Курской области имеется «ряд существенных недостатков по итогам прошлого года». По информации «Коммерсанта», ранее Александр Бастрыкин высказывал недовольство работой Назина. В 2020 году он давал поручение руководителю курского управления СК проверить озвученные в прессе доводы, касающиеся законности выдачи разрешений на строительство сооружений в охранной зоне заповедника в селе Кукуевка. По данному факту следствие заводило уголовное дело о халатности и превышении полномочий, но оно было прекращено. В итоге следователи стали проверять местных чиновников на предмет злоупотребления полномочиями.

Причинами допущенных нарушений являются управленческие ошибки руководящего состава, недостатки в планировании, волокита при расследовании уголовных дел и проведении проверок по сообщениям о преступлениях, неправильно расставленные приоритеты в организации учебно-воспитательной работы региональных следственных управлений и иные факторы, — заявили в СК о ситуации в Курской, Новосибирской и Тверской областях, а также Калмыкии.

«Набег Мамая»

В интервью NEWS.ru известный адвокат Дмитрий Динзе, комментируя временное отстранение руководителей четырёх региональных главков СК, выразил уверенность, что это вряд ли повлияет на дальнейшую работу всего ведомства.

От перемены мест слагаемых сумма не меняется. В системе следствия ничего не улучшится. У нас законодательство хорошее, но правоприменительная практика на стороне обвинения, а СК — это сторона обвинения. Они там свои бюрократические вопросы решают. Дмитрий Динзе адвокат адвокат

Знаменитый следователь Генпрокуратуры СССР Тельман Гдлян, в 1980-е годы выявлявший коррупцию в высших эшелонах власти, не исключает, что кадровые решения в разных регионах могут иметь разные причины. При этом он отметил, что в советское время было сложно представить, чтобы сразу в четырёх субъектах отстранили руководителей такого ранга.

Может быть, эти руководители были неугодны или региональному или федеральному руководству, и таким путём их убирают. Другой вариант — этих людей убирают за их принципиальность, поскольку они наступили на мозоли власть имущих. Третий вариант — хотят освободить место для «блатных», более приемлемых людей. Сейчас вообще стало модно освобождать места для нужных людей, с большими деньгами или с большими связями. В советских органах следствия и прокуратуры тоже были грешки, поэтому идеализировать их не следует, но я такого не припомню, чтобы сразу четырёх руководителей следственных органов в четырёх регионах отстранили. Это уже «новодел» России, это «набег Мамая» на руководителей СК. Тельман Гдлян общественный деятель, экс-следователь Генпрокуратуры СССР общественный деятель, экс-следователь Генпрокуратуры СССР

При этом экс-сотрудник прокуратуры отметил, что отстранённых чиновников СК он «не запомнил», поскольку «сейчас всё нивелировано — все какие-то посредственные и мелькают как в калейдоскопе». Гдлян полагает, что об отстранении каждого из них надо судить по документальному обоснованию принятого решения. Только тогда можно говорить, что «это очередная расправа или эти люди заслужили оценки, которую дало вышестоящее руководство».

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.